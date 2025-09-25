Liptai Claudia gyászol – megható posztot tett közzé

A magyar műsorvezető, Liptai Claudia is mélyen megrendült, amikor értesült arról, hogy 87 éves korában elhunyt Claudia Cardinale. A legendás színésznőt Párizs közelében, Nemours-ban érte a halál, szerettei körében – számol be a Bors.
Cardinale a filmtörténet egyik legfényesebb csillaga volt. Ikonikus szerepei között említhetjük Luchino Visconti A párducát, Sergio Leone klasszikusát, a Volt egyszer egy Vadnyugatot, valamint Federico Fellini mesterművét, a Nyolc és fél című filmet. Tehetsége és különleges szépsége Gina Lollobrigida és Sophia Loren mellett tette az olasz filmművészet örök ikonjává.
Alessandro Giuli olasz kulturális miniszter úgy fogalmazott: „Minden idők egyik legnagyobb olasz színésznője távozott az élők sorából.” Gilles Jacob, a cannes-i fesztivál egykori elnöke pedig kiemelte, hogy Cardinale egyszerű, mégis ragyogó személyisége és rekedtes hangja különleges varázst adott minden szerepének.
Liptai Claudia egy Facebook-történetben búcsúzott a legendától, amelyben egy fotót is megosztott, amin szinte megszólalásig hasonlít Claudia Cardinaléra. A műsorvezető ekkor árulta el: édesanyja éppen a híres színésznőről nevezte el őt.
„Édesanyám róla nevezett el. Ma ő is megpihent. Isten önnel, Claudia Cardinale” – írta megható sorait Liptai Claudia, aki eredetileg Lipták Klaudia Katalin néven született, és csak később változtatott a ma ismert művésznévre.
