Liptai Claudia gyászol – megható posztot tett közzé

A magyar műsorvezető, Liptai Claudia is mélyen megrendült, amikor értesült arról, hogy 87 éves korában elhunyt Claudia Cardinale. A legendás színésznőt Párizs közelében, Nemours-ban érte a halál, szerettei körében – számol be a Bors.

Liptai Claudia különleges titkot árult el Claudia Cardinale halála után Fotó: Máté Krisztián

Cardinale a filmtörténet egyik legfényesebb csillaga volt. Ikonikus szerepei között említhetjük Luchino Visconti A párducát, Sergio Leone klasszikusát, a Volt egyszer egy Vadnyugatot, valamint Federico Fellini mesterművét, a Nyolc és fél című filmet. Tehetsége és különleges szépsége Gina Lollobrigida és Sophia Loren mellett tette az olasz filmművészet örök ikonjává.

Alessandro Giuli olasz kulturális miniszter úgy fogalmazott: „Minden idők egyik legnagyobb olasz színésznője távozott az élők sorából.” Gilles Jacob, a cannes-i fesztivál egykori elnöke pedig kiemelte, hogy Cardinale egyszerű, mégis ragyogó személyisége és rekedtes hangja különleges varázst adott minden szerepének.

Liptai Claudia titkot árult el Claudia Cardinale emlékére

Liptai Claudia egy Facebook-történetben búcsúzott a legendától, amelyben egy fotót is megosztott, amin szinte megszólalásig hasonlít Claudia Cardinaléra. A műsorvezető ekkor árulta el: édesanyja éppen a híres színésznőről nevezte el őt.

„Édesanyám róla nevezett el. Ma ő is megpihent. Isten önnel, Claudia Cardinale” – írta megható sorait Liptai Claudia, aki eredetileg Lipták Klaudia Katalin néven született, és csak később változtatott a ma ismert művésznévre.

