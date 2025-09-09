Mága Zoltán betegsége ellenére is színpadra állt. A zsúfolásig megtelt kaposvári Kossuth téren olyan hangulat alakult ki, amelyet sokan a város történetének egyik legmeghatározóbb pillanataként írtak le. Bár az orvosok pihenést javasoltak, Mága Zoltán mégis vállalta a fellépést, és közel kétórás koncerttel ajándékozta meg a közönséget – írja a BORS.

Mága Zoltán ismét könnyeket csalt a szemekbe Kaposváron - A képen a hegedűművész Szent István téri augusztus 16-i jótékonysági koncertje látható.

Fotó: Balogh Zoltán / MTI Fotószerkesztõség

Ha Amerikában lett volna koncertem, biztosan lemondtam volna. De itt, Magyarországon, Kaposváron a magyar embereket soha nem hagyom cserben

– vallotta meg a művész, akit a közönség állva ünnepelt.

Hidakra van szükség, nem falakra

A világhírű hegedűművész szavai is nagy hatást gyakoroltak a közönségre:

A világban ma sokszor falakat emelnek és árkokat ásnak. Mi azonban tudjuk, hogy hidakra van szükség – ember és ember, nemzet és nemzet között.

Az esten nemcsak zenei élmény várta a résztvevőket, hanem erős társadalmi üzenet is: tisztelet az időseknek, köszönet a pedagógusoknak, rendvédelmi és egészségügyi dolgozóknak.

Mága Zoltán a jótékonykodás példaképe

A koncert a „Szép vagy, gyönyörű vagy, Magyarország” jótékonysági sorozat részeként valósult meg. Az esemény bevételéből a Kaposvári Kórház gyermekosztálya egy életmentő műszert kap.

Mága kiemelte: pályafutása során közel ezer jótékonysági koncertet adott, és több százmillió forinttal segítette a rászorulókat. Az augusztus 20-i jótékonysági koncertjéről itt olvashat.

Újévi Koncert Kaposváron is

A koncert végén a művész bejelentette: immár harmadik alkalommal rendezik meg az Újévi Koncertet Kaposváron is. Ez a hagyomány a nemzeti összetartozás, a kultúra és a jótékonyság ünnepeként erősíti a közösséget.

Köszönöm a magyar embereknek, hogy immár 40 éve kísérnek utamon. Hiszem, hogy amíg összefogunk, nincs előttünk legyőzhetetlen akadály

– zárta szavait meghatottan Mága Zoltán.