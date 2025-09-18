Mindenki az elképesztően gyönyörű magyar szépségkirálynőről beszél

Dezsényi Kincső, a Miss Universe Hungary 2025-ös versenyének győztese, új magyar szépségkirálynőként képviseli hazánkat a világdöntőn. A modell már most nagy figyelmet kapott, és Thaiföldön újabb kihívások várják.

Dezsényi Kincső kapta meg a koronát, ő a magyar szépségkirálynő, és ő képviselheti Magyarországot a világversenyen

Fotó: Miss Universe Hungary 2025 / Miss Universe Hungary 2025

Magyar szépségkirálynő az Univerzum kapujában

Az országszerte híres, de hamarosan az egész bolygó, majd a Miss Universe szépségverseny címéből fakadóan akár az egész világegyetem számára is mindenki által megismerhető, a Marstól egészen Pandoráig, a Star Wars galaxisától az Alien útvesztőjéig mindenki hamarosan megismeri majd a gyönyörűséges, szexi, bombázó magyar szépségkirálynő nevét, Dezsényi Kincső nevét.

A csinos lány nem elég, hogy most megnyerte a Miss Universe Hungary 2025-ös szépségversenyt, de hamarosan elindul egy hajmeresztően nagy méretű és hosszú kalandra Thaiföldre,

ahol megrendezik az Univerzum szépe versenyt. A modell őszintén vallott érzéseiről a versennyel és az életével kapcsolatban, és olyan mélyen szántó gondolatokat is megfogalmazott, mint hogy

Nagyon boldog gyermekkorom volt

– mondta Kincső. Mint bizonyára mindannyiunknak.

Fotó: Miss Universe Hungary 2025 / Miss Universe Hungary 2025

Dezsényi Kincső útja a koronáig

Ráadásul ez még mindig nem minden, hiszen elképesztő életútjában az is fontos lehet számunkra, hogy rengeteg dolgot kapott szüleitől. Szüleitől jó nevelést kapott, aminek köszönhetően tudatos felnőtté vált. Elmondása szerint van egy nővére, aki pszichológiát tanul, édesanyja közgazdász, édesapja pedig mérnök.

Azt is kifejtette, hogy a gyógytorna és a modellkedés mellett szívesen foglalkozna emberekkel, és a média világa is érdekli, ezért szeretné fejleszteni közösségi médiafelületeit, hogy minél több, hozzá közel álló tartalmat készítsen.

Fotó: Miss Universe Hungary 2025 / Miss Universe Hungary 2025

Arról is beszámolt, hogy hat éve modellkedik, és a munkái mennyiségében és minőségében is megmutatkozik a fejlődése. Megjegyezte, hogy első divatbemutatóján ő volt az első modell a kifutón, és évekkel később különösen megérintette, hogy a tervezője emlékezett rá, majd ajándékba adta neki azt a ruhát, amelyet először viselt.

A BORS oldalán olvasható mélyen őszinte nyilatkozatokat végül ezen megható szavakkal zárta Dezsényi Kincső: