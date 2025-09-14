Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Marics Peti

Lebukott Marics Peti: mindenki látta, kit szemelt ki a Megasztárban

57 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A Megasztár legutóbbi válogatóján nemcsak egy új tehetség mutatkozott be, hanem a zsűri közt is forrt a levegő. A TikTokon ismert Szabó Kamilla Lilla színpadra lépésekor Marics Peti került a figyelem középpontjába, hiszen kiderült: korábban rendszeresen lájkolta a lány videóit.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Marics PetiMegasztrárTikTok-sztár

A Megasztár válogatóján igazi meglepetés érte a közönséget: a 24 éves egyetemista, Szabó Kamilla Lilla lépett a színpadra, akit TikTok-videóiból már sokan ismerhettek. Kamilla gitáros feldolgozásaival hódít, köztük Manuel szerzeményeivel is. A fiatal lány produkciója nemcsak a közönséget ragadta magával, hanem a zsűrit is, ám a legnagyobb visszhangot mégis Marics Peti reakciója váltotta ki - írja a Bors.

Marics Peti Hogyan tudnék élni nélküled filmben alakított karaktere is egy laza srác volt
Marics Peti zavarba jött a Megasztár válogatóján
Fotó: Bánkúti Sándor

Marics Peti lájkjai miatt forrt a levegő a válogatón

A mentor ugyanis láthatóan zavarba jött, amikor kiderült: számos alkalommal lájkolta a lány TikTok-videóit. Curtis rögtön ugratni kezdte emiatt, Tóth Gabi pedig viccesen megjegyezte: „Fiú lennék, én is lájkolgatnám”

Az este végére a zsűritagok közt is kisebb vita alakult ki: Herceg Erika eredetileg ragaszkodott volna Kamillához, de Tóth Gabi vallomásszerű szavai után átadta neki.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!