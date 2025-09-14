Lebukott Marics Peti: mindenki látta, kit szemelt ki a Megasztárban

A Megasztár válogatóján igazi meglepetés érte a közönséget: a 24 éves egyetemista, Szabó Kamilla Lilla lépett a színpadra, akit TikTok-videóiból már sokan ismerhettek. Kamilla gitáros feldolgozásaival hódít, köztük Manuel szerzeményeivel is. A fiatal lány produkciója nemcsak a közönséget ragadta magával, hanem a zsűrit is, ám a legnagyobb visszhangot mégis Marics Peti reakciója váltotta ki - írja a Bors.

Marics Peti zavarba jött a Megasztár válogatóján

Fotó: Bánkúti Sándor

Marics Peti lájkjai miatt forrt a levegő a válogatón

A mentor ugyanis láthatóan zavarba jött, amikor kiderült: számos alkalommal lájkolta a lány TikTok-videóit. Curtis rögtön ugratni kezdte emiatt, Tóth Gabi pedig viccesen megjegyezte: „Fiú lennék, én is lájkolgatnám”.

Az este végére a zsűritagok közt is kisebb vita alakult ki: Herceg Erika eredetileg ragaszkodott volna Kamillához, de Tóth Gabi vallomásszerű szavai után átadta neki.