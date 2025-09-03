Betörtek Marsi Anikó otthonába – sokkoló, amit a rendőrök találtak

Hírlevél

Hihetetlen, de igaz! A népszerű műsorvezető, Marsi Anikó egy hívatlan férfit talált budapesti lakásában. Azonnal rendőrt hívott, és ekkor döntött úgy, végleg megválik az ingatlantól.
Marsi Anikó a hot! magazinnak mesélte el, hogy a kiadásra szánt budapesti lakásában egy illetéktelen vendég ütötte fel a tanyáját. A tévés csak a villanyórát akarta leolvasni, amikor döbbenten észlelte, hogy valaki már napok óta ott tartózkodhat – írja a Bors. „Azonnal hívtam a rendőrséget, szerintem csak a véletlenen múlt, hogy nem futottam össze a betolakodóval” – árulta el Anikó.

Marsi Anikó

Marsi Anikó sokkoló élménye: idegen költözött be a lakásába

A félelmetes eset után döntött úgy, hogy eladja a lakást, hiszen amúgy is túl sokfelé kellett figyelnie: Budapest és Balatonfűzfő között ingáznak párjával, Gyarmati Gáborral.

A házaspár Balatonfűzfőn találta meg a nyugalmat. Marsi Anikó elárulta: régi, leselejtezett bútorokból, kreatív ötletekből varázsolják újjá otthonukat. „Nem dobunk ki semmit, mindent újragondolunk, én kitalálom, Gábor pedig megcsinálja” – mondta nevetve. A felújítás a tervek szerint őszre készül el, hogy mások is megtapasztalhassák, milyen az általuk kialakított otthon melege.

 

