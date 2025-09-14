Egy versenyző durván nekiesett Tóth Gabinak a színpadon!

A Megasztár színpadán ritkán látni akkora jelenetet, mint amilyet az 51 éves Jázmin produkált. A Bors információi szerint a versenyző a zsűri kritikáját nem tudta feldolgozni, és dühösen nekiment Tóth Gabinak, majd Ördög Nórát sem kímélte.

Tóth Gabinak és Ördög Nórának is durván beszólt a Megasztár egyik versenyzője

Kemény kritikát kapott a Megasztár egyik zsűrije, Tóth Gabi

A feszültség akkor kezdődött, amikor Jázmin szóvá tette, hogy szerinte Tóth Gabi tiszteletlenül viselkedett vele az előválogatón, amikor leállította a produkcióját. A nő szerint az énekesnő „nem adja meg a tiszteletet”, és azt is kijelentette, hogy Gabi „hamisan énekel angolul”, valamint soha nem lesz Magyarország legjobb énekesnője.

A vitát Marics Peti próbálta csillapítani, de a nő többször visszatért a színpadra, hogy újabb sértéseket vágjon Gabihoz. Végül Ördög Nóra is célkeresztbe került: Jázmin azzal vádolta a műsorvezetőt, hogy „becsapják a versenyzőket” és „csak hazugságot terjesztenek”.