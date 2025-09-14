Nem fog hinni a szemének – szuper dögös a Megasztár felfedezettje

Bencsik Tamara neve sokaknak ismerősen csenghet a Megasztár 4. évadából, ahol az énekesnő 2008-ban az ötödik helyen végzett.

Így nézett ki Bencsik Tamara, amikor megismertük a Megasztárban

Fotó: MW Archív

Bár tehetségét senki sem vonta kétségbe, az azt követő években nem sikerült tartósan megvetnie a lábát a hazai könnyűzenei életben.

Az énekesnő a műsor után nem tudott hosszú távon megélni a zenéből, ezért Németországba költözött, ahol szállodai takarítóként dolgozott. Aztán 2021-ben új irányt vett karrierje: elindította saját OnlyFans-oldalát, ahol fizetős, exkluzív tartalmakat kínál. A platformon egyéni kérésekre is nyitott volt, például lábfotókat is kértek tőle a követők - írja a Bors.

Új néven a Megasztár-csilllag

Tamara azóta nemcsak életmódot, hanem identitást is váltott. Tamara Rebell néven van jelen az interneten és a közösségi médiában, ami egy tudatos arculatváltást is tükröz. Az új név nemcsak egy művészi alteregó, hanem egy szimbólum is: annak a nőnek a megtestesítője, aki a saját szabályai szerint éli az életét, és nem fél új utakat járni. Az Instagramra feltöltött videókból kiderül, hogy azért nem szakadt el a zenétől, továbbra is énekel, és sokszor áll színpadra.

És így néz ki manapság Bencsik Tamara:



