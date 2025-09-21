Porba tiporták Herceg Erika nőiességét – a Megasztár színpadán megfagyott a levegő!

A Megasztár színpadán ritkán látni olyan jelenetet, ami egyszerre nevetteti meg és hozza zavarba a közönséget. Az egyik versenyző, a magát legendás sportemberként bemutató Szikora Ferenc látványos belépővel érkezett, ám produkciója a zene mellett botrányt is szült – írja a Bors.

A Megasztár színpadán váratlan fordulat kavarta fel a közönséget

Fotó: TV2

A Megasztár egyik versenyzőjének előadása furcsa fordulatot vett

Ferenc a bemutatkozásában arról beszélt, hogy bár az edzőteremben otthon érzi magát, most a színpadon akar bizonyítani. Egy világslágert adott elő, miközben a közönség és a zsűri vegyes érzelmekkel fogadta a produkciót.

A helyzet akkor vált igazán emlékezetessé, amikor Tóth Gabi tréfás megjegyzésére a versenyző valóban felemelte Herceg Erikát. A mozdulat azonban kínos fordulatot vett, amikor keze oda tévedt, ahová nem kellett volna. A nézőtéren nevetés tört ki, de a zsűritagok arcán inkább a döbbenet látszott.

Curtis röviden úgy kommentálta a helyzetet, hogy Ferencnek valójában az edzőteremben lenne a helye. A zsűri döntése egyértelmű volt: a versenyző nem folytathatta a Megasztárt.

Bár a műsorban búcsúznia kellett, Ferenc nem veszítette el teljesen a közönségét. A TikTokon és más közösségi felületeken továbbra is követők tömegei figyelik mindennapjait, így a Megasztár színpada után is marad tere a szereplésre.

Legutóbb arról írtunk, hogy Tóth Gabi keményen beszólt testvérének. A testvérháborúról az Origo oldalán olvashat bővebben.