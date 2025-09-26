Váratlan vendég költözött Tóth Gabi házába

A TV2 Megasztár tehetségkutatójának 2025-ös évada egyre nagyobb izgalmakat tartogat. Az egyik előzetesben feltűnt Balogh Krisztofer is, aki korábban a Sztárban sztár leszek! című műsorban bizonyította tehetségét. Idén azonban különösen nehéz sors jutott neki: év elején szinte otthontalanná vált, ekkor állt mellé Tóth Gabi, aki saját otthonába fogadta a fiút – írja a Bors.

Tóth Gabi, a Megasztár zsűritagja

Fotó: Bánkúti Sándor / hot! magazin

Tóth Gabi és Balogh Krisztofer közös története a Megasztár árnyékában

Az énekesnő a Borsnak elárulta: teljesen váratlanul érte, amikor Krisztofer jelentkezett a Megasztárba. „Akkor értettem meg, miért akart hirtelen elköltözni tőlem júniusban. Nem akarta, hogy bárki azt gondolja, miattam kerül be a műsorba” – vallotta be Tóth Gabi.

A sztár azt is hozzátette, különösen megható volt számára, hogy a fiú abban a nadrágban állt színpadra, amit ő adott neki. „Egy ilyen tehetség, ennyi szegénységből érkezve – megindító volt látni” – tette hozzá.