Sosem találná ki, kinek a lánya versenyzik a Megasztárban

A 18 éves Kiss Bodza a Megasztár 2025-ös évadában debütált, és bár igyekezett titokban tartani, hogy kik a híres szülei, Tóth Gabi azonnal felismerte. Bodza édesapja Kiss Endi, a Hooligans dobosa, ám a lány nem akarta, hogy ez a tény befolyásolja a zsűri véleményét – írja a Bors.

A Hooligans Kiss Endijének lánya is feltűnt a Megasztár új évadában, Bodza mindenkit elvarázsolt

Fotó: hot! magazin archív

A zsűri és a műsorvezetők előtt Bodza csak annyit árult el, hogy szeretne kilépni a szülők árnyékából, de konkrét neveket nem mondott. Tóth Gabi azonban felismerte őt, és a versenyző távozása után elárulta kollégáinak, hogy Bodza Kiss Endi lánya.

Lenyűgözte a Megasztár zsűrijét a sztárcsemete

A fiatal tehetség lenyűgözte a zsűrit, így Bodza a következő adásban is bizonyíthat.

