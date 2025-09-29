Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Mocskosul pofátlan: Zelenszkij durva jelzővel illette Putyint

Megasztár

Sosem találná ki, kinek a lánya versenyzik a Megasztárban

50 perce
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Sztárcsemete tűnt fel a népszerű tehetségkutató legújabb évadában. A fiatal tehetség megpróbálta titkolni híres édesapját, ám a vonásai hamar elárulták.
Link másolása
Vágólapra másolva!
MegasztársztárcsemetezsűriHooligans

A 18 éves Kiss Bodza a Megasztár 2025-ös évadában debütált, és bár igyekezett titokban tartani, hogy kik a híres szülei, Tóth Gabi azonnal felismerte. Bodza édesapja Kiss Endi, a Hooligans dobosa, ám a lány nem akarta, hogy ez a tény befolyásolja a zsűri véleményét – írja a Bors. 

A Hooligans Kiss Endijének lánya is feltűnt a Megasztár új évadában, Bodza mindenkit elvarázsolt
A Hooligans Kiss Endijének lánya is feltűnt a Megasztár új évadában, Bodza mindenkit elvarázsolt
Fotó: hot! magazin archív

A zsűri és a műsorvezetők előtt Bodza csak annyit árult el, hogy szeretne kilépni a szülők árnyékából, de konkrét neveket nem mondott. Tóth Gabi azonban felismerte őt, és a versenyző távozása után elárulta kollégáinak, hogy Bodza Kiss Endi lánya.  

Lenyűgözte a Megasztár zsűrijét a sztárcsemete

A fiatal tehetség lenyűgözte a zsűrit, így Bodza a következő adásban is bizonyíthat. 

A debütálásáról készült felvételt a Bors oldalán megtekintheti

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!