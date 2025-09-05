A várandósságáról szóló bejelentés után Megyeri Csilla nemcsak gratulációkat kapott, hanem rosszindulatú üzeneteket is - írja a BORS. Sokan azt jósolták, hogy párja elhagyja őt még a baba érkezése előtt. Csilla azonban nem sértődött meg – inkább parodizálta a helyzetet.

Megyeri Csilla szerelmét elnyelte a tenger

Fotó: Képkivágás / Instagram / csillamegyeri_official

Egy rövid videót osztott meg, amelyben a Titanic legendás jelenetét idézte fel: párja a vízbe süllyed, ő pedig a filmhez hasonlóan egy nyakláncot dob utána. A poénos jelenet mellé ezt írta:

Igazatok volt… hát ez ennyi volt… 😩😭😮‍💨 #joke

Így vágott vissza Megyeri Csilla a támadóknak

A követők hamar megértették a tréfát, és rengeteg nevetős hangulatjellel árasztották el a posztot. Bár a videóban szerelme „tragikus sorsra jutott”, valójában épp ellenkezőleg: a páros boldogan készül közös gyermekük érkezésére.

Megyeri Csilla ezzel is jelezte, hogy a rosszindulat helyett inkább a humorra és az örömre koncentrál – a rajongói pedig láthatóan értékelik ezt a hozzáállást.