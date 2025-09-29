A Sztárban Sztár legnagyobb sztárja kitálalt: nem csak a színpadon zajlik a harc

A Sztárban Sztár All Stars idei évadában Mészáros Árpád Zsolt is számos izgalmas karaktert életre keltett már, és most ismét nagy feladat vár rá: a Hooligans énekesét, Csipát kell megformálnia. Mint mondja, a női karaktereknél a hangutánzás jelentette a legnagyobb kihívást, most azonban az énekes jellegzetes stílusát és előadásmódját kell hitelesen visszaadnia - írja a Bors.

Mészáros Árpád Zsolt a családja támogatásával készül a show-ra

Fotó: Mediaworks Archív/Bors

Mészáros Árpád Zsolt a családjával készül a következő kihívásra

A színész szerint Csipa egy olyan markáns személyiség, akit mindenki felismer, ezért különösen fontos, hogy pontosan megragadja mozdulatait és hangszínét. Hozzátette: számára már az is megtiszteltetés, hogy ilyen erős mezőnyben szerepelhet, hiszen minden egyes produkció egy újabb szakmai kaland.

A felkészülésben nemcsak a szakmai stáb, hanem családja is nagy szerepet játszik. Ötgyermekes édesapaként különösen fontos számára, hogy a munka mellett otthon is megkapja a támogatást. Fia, Bendegúz már a saját útját járja, a legkisebb, Ámorka azonban rendszeresen részt vesz a próbákon, és jelzi is, melyik rész tetszik neki a legjobban. Párja, Kriszta szintén ott áll mellette, segítve őt a felkészülésben.

