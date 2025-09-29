Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Rejtélyes kór támadja a fiatalok szívét – sokkoló a magyarázat

Mészáros Árpád Zsolt

A Sztárban Sztár legnagyobb sztárja kitálalt: nem csak a színpadon zajlik a harc

32 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A musicalszínész újabb kihívás elé néz a Sztárban Sztár All Stars színpadán. Mészáros Árpád Zsolt a Hooligans frontemberét, Csipát formálja meg, miközben párja és kisfia is aktívan támogatja a felkészülésben.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Mészáros Árpád ZsoltSztárban Sztár All Starskihívás

A Sztárban Sztár All Stars idei évadában Mészáros Árpád Zsolt is számos izgalmas karaktert életre keltett már, és most ismét nagy feladat vár rá: a Hooligans énekesét, Csipát kell megformálnia. Mint mondja, a női karaktereknél a hangutánzás jelentette a legnagyobb kihívást, most azonban az énekes jellegzetes stílusát és előadásmódját kell hitelesen visszaadnia - írja a Bors.

Mészáros Árpád Zsolt
Mészáros Árpád Zsolt a családja támogatásával készül a show-ra
Fotó: Mediaworks Archív/Bors

Mészáros Árpád Zsolt a családjával készül a következő kihívásra

A színész szerint Csipa egy olyan markáns személyiség, akit mindenki felismer, ezért különösen fontos, hogy pontosan megragadja mozdulatait és hangszínét. Hozzátette: számára már az is megtiszteltetés, hogy ilyen erős mezőnyben szerepelhet, hiszen minden egyes produkció egy újabb szakmai kaland.

A felkészülésben nemcsak a szakmai stáb, hanem családja is nagy szerepet játszik. Ötgyermekes édesapaként különösen fontos számára, hogy a munka mellett otthon is megkapja a támogatást. Fia, Bendegúz már a saját útját járja, a legkisebb, Ámorka azonban rendszeresen részt vesz a próbákon, és jelzi is, melyik rész tetszik neki a legjobban. Párja, Kriszta szintén ott áll mellette, segítve őt a felkészülésben.

Korábban arról számoltunk be, hogy Horváth Tamás mindent kockára tett. Részletek az Origo oldalán.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!