Kevés dolog überelheti a dögös DJ hatalmas kebelcsodáit

Metzker Viki legfrissebb posztja ismét bebizonyította, hogy a szexi fotók koronázatlan királynője – számolt be a Borsonline.hu.

Metzker Viki

Fotó: Instagram

Metzker Viki szexi fotón villantotta meg hatalmas mellét

Metzker Viki mostanra már hírhedt arról, hogy nem rejti véka alá szexi oldalát. A DJ a közösségi médiában rendszeresen oszt meg merész képeket, amelyeken mindig elkápráztatja a rajongóit. Ezúttal sem okozott csalódást:

egy szexi zöld (vagy sárga-neon zöld) bikiniben pózolt, amelyben közelről mutatta meg hatalmas mellét.

A fotó villámgyorsan felkavarta a közösségi oldalt, hiszen Metzker Viki szexi képénél nehéz lenne vadítóbbat találni ezen a napon. A kommentelők nem győzték dicsérni, sokan kiemelték, hogy Viki mindig tudja, hogyan nyűgözze le követőit.

Metzker Viki szexi fotói rendre hatalmas figyelmet kapnak, és a DJ minden alkalommal megmutatja, miért tartják a rajongói a hazai éjszakai élet egyik legmerészebb sztárjának. Az új kép is tökéletes bizonyíték arra, hogy a villantások királynője továbbra is hű marad önmagához.