A szexszimbólum Metzker Viki ablakban pózolva forrósítja fel a hangulatot

A szexi DJ, Metzker Viki neve már számtalan alkalommal került a figyelem középpontjába. Volt már balhéja is – a Metzker Viki Regán Lili balhé sokáig beszédtéma volt –, de most ismét egy vadító fotóval hódította meg a közösségi médiát – számolt be a bűnös élvezetről a Borsonline.hu.

Metzker Viki bombasztikus testtel őrjíti a rajongókat

Fotó: Instagram

Metzker Viki szexi képe nagyobbat üt, mint a Regán Lilivel való balhéja

Metzker Viki hosszú ideje az egyik legnépszerűbb DJ Magyarországon, és nemcsak zenéjével, hanem szexi megjelenéseivel is folyamatosan reflektorfényben van. Most egy újabb fotóval jelentkezett: az ablaknál állva, elgondolkodó pózban mutatta meg formás idomait.

A szexi hangulatú kép pillanatok alatt végigsöpört a rajongók körében, akik nem győzték dicsérni kedvencüket.

A DJ korábban is számos forró pillanatot osztott meg követőivel: pózolt már tigrismintás bikiniben is, miközben férje, Ferenczei Gábor – vagyis Gaben a BSW együttesből – füvet nyírt. Metzker Viki férje pár éve vette feleségül a sztárt, aki azóta is rendszeresen borzolja a kedélyeket újabb és újabb szexi képeivel.

A közösségi médiában megosztott posztjai rendre hatalmas visszhangot váltanak ki. Nemrégiben például a Metzker Viki Regán Lili balhé került a figyelem középpontjába, most azonban ismét a dögös fotók vitték el a show-t. A DJ-nek sikerül minden alkalommal meglepnie követőit, legyen szó zenei fellépésről vagy vadítóan szexi képekről.