Ez a féktelen vallomás még Mihályfi Luca döglesztő testét is fenekestül felfordította

Mihályfi Luca káprázatos fotóval robbantotta fel az Instagramot, amelyet pillanatok alatt több ezren lájkoltak. A falatnyi ruhában tündöklő énekesnő bejegyzése alatt Hegyes Berci nyíltan szerelmet vallott.

Mihályfi Luca

Fotó: Instagram/Mihályfi Luca

Mihályfi Luca és Hegyes Berci egy igazi álompár

A sztárpár Menorcán töltött el egy felejthetetlen hetet, a Földközi-tenger partjainál. Mihályfi Luca több fotót is megosztott a közös álomnyaralásról, legutóbbi képén pedig naplementében, fehér félvállas felsőben, virággal a hajában pózol. A háttérben a végtelen kék tenger terül el, miközben a képaláírás mindent elárul: „lost in my mind”.

A gyönyörű énekesnő fotója pillanatok alatt ezrek figyelmét ragadta meg, a kommentek között pedig ott volt Hegyes Berci vallomása is. A táncos szíve nyíltan Lucához húz, és a poszt alatti sorai nem hagytak kétséget afelől, hogy kapcsolatuk boldogabb, mint valaha.

Mihályfi Luca szexi szettben mutogatta magát!

A rajongók odavannak a párosért: sokan gratuláltak a szerelmeseknek, mások egyszerűen csak szívekkel és lángoló emojikkal árasztották el a posztot. Egy biztos: Mihályfi Luca és Hegyes Berci románca a nyár egyik legszebb sztármeséje.

A legszebb reakció kétségkívül Mihályfi Luca szerelmétől, Hegyes Bercitől érkezett. A nagyszerű táncos egy szívből jövő, szerelemmel átitatott üzenetet kommentelt Luca fotója alá:

Ohhh édesem

