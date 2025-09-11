Falatnyi bugyiban gömbölyödik Mihályfi Luca popsija

A tengerparton készült képek forró hangulata mindenkit magával ragadott. Mihályfi Luca olyan magabiztosan és merészen pózol, hogy a követői alig tudják levenni róla a szemüket – írja a Bors.

Mihályfi Luca nézése is vadítóan szexi.

Fotó: Instagram

Szívecskék és elismerő kommentek záporoznak, mindenki odavan a látványért. Az énekesnő sugárzó szépsége, tökéletes idomai és felszabadultsága igazi nyári álomképet fest. Párjával, Hegyes Bercivel élvezik a romantikát, de a figyelem most egyértelműen Luca bomba testére szegeződik. Ez a fotósorozat bebizonyítja, hogy ő jelenleg az egyik legszexibb magyar sztár.