Figyelmeztetés: Ukrajna felosztását jósolja egy ír újságíró

Mikes Anna

Mikes Anna megmutatta esküvői sminkjét, ezután jött a hideg zuhany

1 órája
Mikes Anna próbasminkje nagy port kavart az interneten. A táncost az év elején jegyezte el párja, Krausz Gábor. A videóban Mikes Anna kendőzetlenül mutatta meg magát és a kész sminket is, ami nagy port kavart.
Mikes Anna

Mikes Anna és Krausz Gábor lázasan készülnek az esküvőjükre, amelyről már most rengeteg találgatás kering. A táncosnő nemrég egy videót posztolt, amelyben megmutatta, hogyan készül az esküvői sminkje – írja a Vaol. 

Mikes Anna
Mikes Anna
Fotó: Máté Krisztián

A felvételen nemcsak a kész smink látható, hanem az is, ahogyan teljesen natúr arccal, filter nélkül állt kamera elé, ami megosztotta a közvéleményt. 

Sok kommentelő szerint Mikes Anna már többször is viselt előnyösebb sminket, és nem ez lenne a legjobb választás az esküvőjére. 

A kritikák olyan hevesek voltak, hogy végül a hozzászólásokat törölték a bejegyzés alól. 

A páros az év elején a Maldív-szigeteken jegyezte el egymást, és már akkor jelezték, hogy nem várnak sokat a házassággal. A pletykák szerint Szardínián, luxuskörnyezetben mondják majd ki a boldogító igent.

 

