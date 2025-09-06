Mikes Anna megmutatta esküvői sminkjét, ezután jött a hideg zuhany

Mikes Anna és Krausz Gábor lázasan készülnek az esküvőjükre, amelyről már most rengeteg találgatás kering. A táncosnő nemrég egy videót posztolt, amelyben megmutatta, hogyan készül az esküvői sminkje – írja a Vaol.

Mikes Anna

Fotó: Máté Krisztián

A felvételen nemcsak a kész smink látható, hanem az is, ahogyan teljesen natúr arccal, filter nélkül állt kamera elé, ami megosztotta a közvéleményt.

Sok kommentelő szerint Mikes Anna már többször is viselt előnyösebb sminket, és nem ez lenne a legjobb választás az esküvőjére.

A kritikák olyan hevesek voltak, hogy végül a hozzászólásokat törölték a bejegyzés alól.

A páros az év elején a Maldív-szigeteken jegyezte el egymást, és már akkor jelezték, hogy nem várnak sokat a házassággal. A pletykák szerint Szardínián, luxuskörnyezetben mondják majd ki a boldogító igent.