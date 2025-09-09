Hírlevél

Krausz Gábor felesége a gyerekvállalásról vallott

Krausz Gábor felesége a gyerekvállalásról vallott

A hétvégén Krausz Gábor és szerelme egy gyönyörű szertartáson mondták ki a boldogító igent. A Mikes Anna nevével fémjelzett házasság után a táncosnő visszatért a mindennapokhoz, és újra táncórákat tart tanítványainak. A rajongók eközben azt találgatják, mikor érkezhet közös gyermek az ifjú pár életébe.
Mikes Anna élete az elmúlt hónapokban gyökeresen megváltozott. A Dancing with the Stars győzelme után nemcsak szakmailag, hanem magánéletében is hatalmas fordulat következett. A táncos és Krausz Gábor esküvője után most mindenki arra figyel, hogyan alakul közös jövőjük – és mikor bővülhet gyerekkel a család.

Mikes Anna új élete a házasság után

Az esküvő után Mikes Anna máris bejelentkezett az Instagramon. Krausz-Mikes Anna néven közölte, hogy újraindultak a táncórák, ahol szeretettel foglalkozik kis tanítványaival. A táncosnő számára fontos, hogy a hétköznapi életben is helyt álljon, miközben friss házasként boldogan él férjével.

A szerelem története: Krausz Gábor és Anna kapcsolata

Krausz Gábor a válása után a Dancing with the Stars negyedik évadában találkozott Annával. Már az első pillanattól szikrázott köztük a levegő, a közös munka pedig a színpadon kívül is folytatódott. A győztes trófea után nem volt kérdés, hogy sokkal többet jelentenek egymásnak, mint táncpartnerek.

A hétvégén közel száznegyven vendég előtt mondták ki az igent. A festői környezetben tartott esküvő minden részlete a szeretetről és az összetartozásról árulkodott. A család, a barátok és az ifjú pár számára is emlékezetes, megható pillanatokat hozott a szertartás.

Mikor érkezhet a közös gyermek?

Sokan már most találgatják, mikor bővülhet gyerekkel Krausz Gábor és Mikes Anna családja. Anna a sztárséf kislányával, Hannarózával is kiváló kapcsolatot ápol, így nem csoda, hogy a rajongók izgatottan várják a híreket a jövőbeni gyermekvállalásról. Egyelőre azonban Anna a táncra, Gábor pedig családjára és munkájára koncentrál.

Krausz Gábor megfontolt nyilatkozatát a BORS oldalán olvashatja.

 

 

