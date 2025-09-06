Krausz Gábor és Mikes Anna összeházasodott

Krausz Gábor és Mikes Anna esküvője, pontosabban az esküvői szertartás véget ért. A profi táncos és a sztárséf kimondták a boldogító igent, aláírásukkal szentesítették egymásnak tett esküjüket - írta meg a Bors.

Mikes Anna

Fotó: Máté Krisztián

Gyönyörű volt Mikes Anna

A Bors beszámolója szerint Mikes Annának nyolc méter hosszú uszálya volt, ami láttán Krausznak és a násznépnek is elakadt a szava. A legmeghatóbb pillanat az volt, amikor a három koszorúslány között lépdelő Hannaróza átadta édesapjának és Annának a gyűrűket, miközben az apróságok rózsaszirmokat szórtak.

Ha további részleteket szeretne olvasni Mikes Anna és Krausz Gábor esküvőjéről, látogasson el a Bors oldalára.