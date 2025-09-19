Súlyos betegség árnyékolja be Molnár Anikó boldogságát

Molnár Anikó éve nehezen indult: a csapások egymást érték, édesanyja állapota pedig folyamatosan elszomorítja. Bár korábban csak diszkréten említette a problémát, most nyíltan beszélt arról, milyen betegség sújtja a számára legfontosabb embert.

Molnár Anikó Fotó: TV2

Molnár Anikó őszintén beszélt a terhekről

Molnár Anikó elárulta, hogy édesanyja az otthona mellett, egy külön házban él, de állapota miatt folyamatos felügyeletre szorul. A TV2 Tények Plusz műsorában most kiderült:

előrehaladott Alzheimer-kórral diagnosztizálták édesanyját.

A szőke celeb testileg és lelkileg is kimerült, hiszen mindennapjait a gondoskodás tölti ki.

Élete egyik legnehezebb döntése előtt áll, hiszen fontolgatja, hogy otthonba adja édesanyját.

Nem tudom elképzelni, hogy beültetem a kocsiba és elviszem innen. De valószínű ő gyorsan megszokná az új környezetet…

– vallotta be Anikó.

Most ünnepelte 50. születésnapját, de a felhőtlen öröm helyett csupán két barát társaságában fújt el egy gyertyát.

Nem rég arról beszélt Molnár Anikó, hogy az OnlyFans világában találta meg új – pornós – önmagát. A határait folyamatosan feszegeti, és nem érdekli a kritika.

Molnár Anikó megrázó vallomását a BORS oldalán olvashatja.