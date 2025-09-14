Erre senki sem számított! Sorsfordító dolog történt Molnár Gusztávval

Hosszú és rögös út után Molnár Gusztáv élete új fordulatot vett: szombaton feleségül vette szerelmét, Dorinát. A színész kora délután, családja és barátai körében mondta ki a boldogító igent, majd párjával Rómába utaztak nászútra - írja a Bors.

Molnár Gusztáv nehéz időszak után megtalálta a boldogságot

Fotó: Bors/Faceobook

Molnár Gusztáv kimondta a boldogító igent

A színész korábban súlyos alkoholproblémákkal küzdött, többször kórházi kezelésre szorult, és maga is elmondta: volt idő, amikor úgy érezte, nincs tovább. Éppen egy ilyen mélypont idején találkozott Dorinával, aki végül társa lett a felépülésben.