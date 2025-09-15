Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Nagyon rossz hírt kaptak az ukránok, Washingtonból jött a csattanós saller

Natalia Oreiro

Natalia Oreiro elárulta legféltettebb titkát

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A Sztárban Sztár All Stars második adása nemcsak a színpadon nyújtott látványos produkciók miatt vált emlékezetessé, hanem a zsűriben helyet foglaló uruguayi színész-énekesnő váratlan őszintesége miatt is. Natalia Oreiro ugyanis bevallotta, a szünetben nem pisilni ment, hanem átöltözni.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Natalia OreiroVad angyalSztárban Sztár All StarszínésznőTV2

Natalia Oreiro, a Sztárban Sztár All Stars 2025-ös évadának második adásában vendégzsűriként vett részt.

Natalia Oreiro
Natalia Oreiro átöltözött a Sztárban Sztár All Stars című műsor szünetében
Fotó: TV2

A legtöbben Vad angyalként ismerik a világsztárt, aki a műsort vörös ruhában kezdte, ám az ötödik párbaj előtti szünetben átöltözött, így amire a műsor visszatért a TV2 képernyőjére, már egy merész dekoltázsú, fekete-ezüst ruhában ült. 

Az uruguayi színész-énekesnő nemcsak eleganciájával és szenvedélyes kommentárjaival hívta fel magára a figyelmet, hanem azzal is, ahogyan bepillantást engedett a műsor kulisszái mögé. A ruhacseréjét váratlanul őszintén magyarázta.

„Vagy elmész mosdóba, vagy átöltözöl. Én nem mentem el pisilni” – idézte Oreirót a Bors. A kettő együtt nem fért bele a szünetbe. Ő inkább az utóbbi mellett döntött.

Natalia Oreiro és a Sztárban Sztár varázsa

A könnyed, humoros vallomás azonnal mosolyt csalt a közönség és a zsűritársak arcára, és egyúttal még emberibbé tette a világsztárt, akit sokan a Vad angyal óta a szívükbe zártak. Bár a műsor elsősorban a versenyzők produkcióiról szól, ám az ilyen spontán pillanatok is hozzájárulnak a Sztárban Sztár varázsához – különösen akkor, ha egy nemzetközi sztár ilyen természetesen és közvetlenül oszt meg részleteket a színfalak mögül.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!