Nem fogja elhinni, mit üzent Natalia Oreiro Horváth Tominak

A Vad angyal ikonikus sztárja, Natalia Oreiro Budapestre érkezett, hogy vendégzsűriként csatlakozzon a Sztárban Sztár All Stars show-hoz. A rajongók számára hatalmas meglepetés, hogy az uruguayi színésznő és énekesnő személyesen látható a műsorban - írja a Bors.

Natalia Oreiro tanácsokkal látta el Horváth Tomit az előadás előtt

Fotó: MIGUEL ROJO / AFP

Horváth Tamás Natalia Oreirot fogja alakítani a színpadon

Horváth Tomi feladata korántsem könnyű: magassarkúban és fűzőben kell előadnia Oreiro egyik legismertebb dalát, miközben az eredeti sztár a zsűripultból figyeli. Natalia azonban biztató üzenetet küldött neki: „Azt gondolom, hogy az a legfontosabb, amit tanácsolni tudnék neki, hogy élvezze az előadást, legyen felszabadult, táncoljon."

A színésznő szerint külsőleg is vannak jellegzetességei, amelyeket érdemes kiemelni: az anyajegye, hullámos haja és a piros ruhák iránti rajongása. Ugyanakkor hozzátette, hogy külsejét valójában lehetetlen pontosan utánozni.