A Vad angyal sztárja Magyarországra érkezik!

Natalia Oreiro a Vad angyal című argentin szappanopera főszereplőjeként hódította meg a magyar nézőket a 2000-es évek elején. A Milagros Espositót alakító színésznőt pillanatok alatt megszerette a közönség, és hamar óriási rajongótábora alakult ki hazánkban is - írja a Bors.

A fiús stílusú lányból szexi díva lett: Natalia Oreiro ma is ragyog. Fotó: CINDY ORD / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Natalia Oreiro sikerei

A színésznő karrierje a Vad angyal után is töretlen maradt: olyan sorozatokban szerepelt, mint a Kachorra, a Te vagy az életem vagy az Amanda O. Emellett énekesnőként is hatalmas sikereket ért el, több albummal és világkörüli turnékkal. A Vad angyal főcímdala is az ő nevéhez fűződik.