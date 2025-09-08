Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Összeomlott a francia kormány, teljes a káosz

Natalia Oreiro

A Vad angyal sztárja Magyarországra érkezik!

1 órája
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Natalia Oreiro neve a magyar közönségnek örökre összeforrt a Vad angyallal. Natalia Oreiro az ezredfordulón robbant be, és azóta világsztár lett. A színésznő és énekesnő ma is elképesztően népszerű, Oroszországban például rajongótábora hatalmas. Most pedig újra Budapestre érkezik és ő lesz az ötödik zsűritag a Sztárban Sztár All Stars második adásában.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Natalia OreiroSztárban Sztár All StarVad Angyal

Natalia Oreiro a Vad angyal című argentin szappanopera főszereplőjeként hódította meg a magyar nézőket a 2000-es évek elején. A Milagros Espositót alakító színésznőt pillanatok alatt megszerette a közönség, és hamar óriási rajongótábora alakult ki hazánkban is - írja a Bors.

NEW YORK, NEW YORK - NOVEMBER 20: Natalia Oreiro attends the 51st International Emmy Awards at New York Hilton Midtown on November 20, 2023 in New York City. Cindy Ord/Getty Images/AFP (Photo by Cindy Ord / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
A fiús stílusú lányból szexi díva lett: Natalia Oreiro ma is ragyog. Fotó: CINDY ORD / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Natalia Oreiro sikerei 

A színésznő karrierje a Vad angyal után is töretlen maradt: olyan sorozatokban szerepelt, mint a Kachorra, a Te vagy az életem vagy az Amanda O. Emellett énekesnőként is hatalmas sikereket ért el, több albummal és világkörüli turnékkal. A Vad angyal főcímdala is az ő nevéhez fűződik.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!