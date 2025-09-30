Élete sötét pillanatairól vallott Nemazalány

Hírlevél

A fiatal énekesnő legutóbb a Sztárban Sztár All Stars műsorában tűnt fel. Nemazalány a produkciója előtt őszintén beszélt a múltjáról, és gyermekkori traumáiról.
Halastyák Fanni, művésznevén Nemazalány, megrendítő vallomást tett a Sztárban Sztár All Stars legutóbbi adásában. Az énekesnő a műsor bevezetőjében múltjáról is beszélt – írja a Bors. 

Nemazalány
Nemazalány
Fotó: Mediaworks Archív

A fiatal sztár a műsorban Amy Winehouse legendás dalát, a Back to Black-et adta elő, és elmondása szerint a produkció közben a szívéből és a lelkéből énekelt. Bár végül kiesett a versenyből, Nemazalány úgy érzi, hogy minden tőle telhetőt megtett, és számára így is egy sikerélmény volt a szereplés. 

Nemazalány lassan tudta feldolgozni a múltat

A műsor előtt készült bejátszásban arról beszélt, hogy gyerekkorától kezdve súlyos nehézségeken ment keresztül, hosszú éveken át küzdött depresszióval, és csak lassan tudta feldolgozni a múltját. 

„Gyermekkori törésemet magammal viszem, ez az enyém, ezt soha, senkinek nem fogom elmondani. Csendben magammal viszem, ez nem olyan dolog ami megérdemli, hogy erről beszéljek a nyilvánosság előtt” – fogalmazott. 

 

