Szívszorító vallomás: ez volt Németh Kristóf haldokló édesapjának utolsó kívánsága

Búcsúzáskor az édesapja arra kérte, hogy másnapra hozza be neki az útlevelét. Németh Kristóf értetlenkedve rákérdezett, miért van erre szükség, hiszen nem volt utazás kilátásban – írja a Bors.

Németh Kristóf mély fájdalmáról vallott.

Fotó: Instagram/Németh Kristóf

Búcsúkönnyek: Németh Kristóf édesapja „elrepült”

Az édesapja azt felelte, látta, hogy ki van írva a gépe, és ezért ragaszkodott az útlevélhez. Másnap reggel meghalt, amit a színész úgy fogalmazott meg:

Elrepült.

A történet fájdalmasan mutatja meg, milyen fontosak az utolsó szavak és gesztusok. Kristóf arról is beszélt, hogy jelenlegi legnagyobb célja a szeretett családjával eltöltött idő. Hálásnak érzi magát minden napért, amelyet a Jóisten kegyelméből velük tölthet.

Bulgáriában a családdal

Németh Kristóf feleségével és gyermekeivel különleges nyaralást töltött Bulgáriában. Ezúttal nem egy távoli szigetre utaztak, hanem felesége javaslatára Bulgária felé vették az irányt. A tizenegy napos nyaralás alatt nemcsak a gyerekek kaptak élményekkel teli programokat, hanem Kristóf és felesége is szakított időt egymásra.

Kalandok a Távol-Keleten

Emellett a munkában is aktív maradt, hiszen a TV2 Ázsia Expressz műsorában is szerepel. Az Ázsia Expresszben eredetileg Mészáros Árpád Zsolttal indult, de társa kiesése után Lakatos Leventével száll szembe az akadályokkal a Távol-Keleten.