Nyolc órán át küzdöttek az Omega legendás zenészének az életéért

A 76. születésnapját kórházi ágyon tölti, nem családja és barátai körében. Az Omega zenekar menedzsere elmondta, hogy a műtét során mindent kicseréltek a szívében, amit csak lehetett – írja a Bors.

Az Omega oszlopos tagja már kétszer legyőzte a rákot

Fotó: TV2

A rák után egy furcsa kór támadta meg az Omega gitárosát

Molnár György Elefánt a rákot már kétszer legyőzte, most azonban nehezen jöttek rá mi áll a folyamatos rosszullétek hátterében. „Reggel, ha felébredek, akkor nem szabad felkelni az ágy széléről egyáltalán, várni kell egy ideig, amíg elrendeződnek végül a sorok. Napközben lehajolni nem nagyon célszerű, a hűtőszekrényt is inkább guggolva közelítem, mint behajolva. Ez egy nagyon rossz dolog" – mesélt a műtét előtt az állapotáról.

A zenész jelenleg folyamatos orvosi felügyelet mellett lábadozik. Az állapotából való felépülés lassú és sok türelmet igényel.

Egyelőre nem lehet tudni, mikor térhet haza a családjához.

Az egykori Omega együttes

Fotó: Koszticsák Szilárd / MTI Fotószerkesztõség

A színpadra való visszatérése is bizonytalan, ez az elkövetkező hetekben derülhet ki. Molnár György a műtétet egy nagy csataként élte meg, amelyen szerencsére túljutott. Most a legfontosabb számára a pihenés és a fokozatos gyógyulás.