Omega

Nyolc órán át küzdöttek az Omega legendás zenészének az életéért

Molnár György „Elefánt”, a legendás zenész nemrég súlyos szívműtéten esett át. Az Omega alapító tagja egy nyolcórás nyitott szívműtéten van túl, amelyet orvosai életmentőnek neveztek.
A 76. születésnapját kórházi ágyon tölti, nem családja és barátai körében. Az Omega zenekar menedzsere elmondta, hogy a műtét során mindent kicseréltek a szívében, amit csak lehetett írja a Bors.

Omega
Az Omega oszlopos tagja már kétszer legyőzte a rákot
Fotó: TV2 

A rák után egy furcsa kór támadta meg az Omega gitárosát

Molnár György Elefánt a rákot már kétszer legyőzte, most azonban nehezen jöttek rá mi áll a folyamatos rosszullétek hátterében. „Reggel, ha felébredek, akkor nem szabad felkelni az ágy széléről egyáltalán, várni kell egy ideig, amíg elrendeződnek végül a sorok. Napközben lehajolni nem nagyon célszerű, a hűtőszekrényt is inkább guggolva közelítem, mint behajolva. Ez egy nagyon rossz dolog" – mesélt a műtét előtt az állapotáról.

A zenész jelenleg folyamatos orvosi felügyelet mellett lábadozik. Az állapotából való felépülés lassú és sok türelmet igényel. 

Egyelőre nem lehet tudni, mikor térhet haza a családjához. 

Budapest, 2013. március 15. Molnár György, Kóbor János, Debreczeni Ferenc, Mihály Tamás és Benkõ László (b-j) Liszt Ferenc-díjas elõadómûvészek, az Omega együttes tagjai, miután átvették a megosztott Kossuth-díjat Áder János köztársasági elnöktõl a Kossuth- és Széchenyi-díjak, valamint a Magyar Érdemrend kitüntetéseinek ünnepélyes átadásán, az 1848-49-es forradalom és szabadságharc évfordulója alkalmából a Parlament kupolacsarnokában 2013. március 15-én. MTI Fotó: Koszticsák Szilárd
Az egykori Omega együttes
Fotó: Koszticsák Szilárd / MTI Fotószerkesztõség

A színpadra való visszatérése is bizonytalan, ez az elkövetkező hetekben derülhet ki. Molnár György a műtétet egy nagy csataként élte meg, amelyen szerencsére túljutott. Most a legfontosabb számára a pihenés és a fokozatos gyógyulás.

 

