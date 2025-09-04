Hírlevél

Rendkívüli

Kálomista Gábor felkavaró gondolatai a fiatal színésznő öngyilkossági kísérletéről

Ördög Nóra

Előkerültek Ördög Nóra intim képei! - nézegesse bátran

Egy bensőséges hangulatú fotósorozattal lepte meg feleségét a neves fotóművész, Nánási Pál. Ördög Nóráról meglepően intim képek kerültek fel a közösségi média felületére. Szépsége és természetessége a rajongók szerint minden pillanatban magával ragadó.
Ördög Nóranánási pálintim fotóházassági évforduló

A képek különlegességét a holdfény adta, amely lágyan világította meg a stúdiót. Ördög Nóra és férje ma ünnepli 15. házassági évfordulóját, ennek apropóján kerültek megosztásra a képek, melyek nem is olyan rég készültek – írja a Bors.

Ördög Nóra
Ördög Nóra és Nánási Pál 15 éves házasok.
Fotó: Mediaworks Archív

Ma 15 éve vagyunk házasok. Ezt a képet pár hete lőttem róla, a hold fényénél, ami betűzött a stúdió ablakán. Nagy pillanat volt. Kicsit szemcsés lett, de ennyi év alatt, ez előfordul. A két mozdulatot pár másodperc választja el egymástól, és természetesen a mozdulat folytatódott. Azok a képek már csak a miénk

írta Nánási Pál az intim képek mellé.

A nyilvánosság csupán két felvételt láthatott, a sorozat többi része titok maradt. A rajongók lelkes gratulációkkal és elismerő szavakkal reagáltak a fotókra.

Sugárzik belőle a szenvedély, az erő, a szerelem! Még sokszor ennyi házas évet kívánok!

írta az egyik kommentelő.
 

Sokan kiemelték, hogy a pár kapcsolata példamutató, és ritka az ilyen őszinte összhang a sztárvilágban. A fotók intimitása és természetessége mély benyomást tett a közönségre. A történet és a képek ismét közelebb hozták a házaspárt rajongóikhoz.

 

 

