Ördög Nóra őszintén vallott új partneréről

Évek óta az egyik legkedveltebb műsorvezető, most mégis új helyzetbe került: a Megasztár friss évada számára is tartogatott meglepetéseket. Ördög Nóra a Borsnak mesélt arról, hogyan élte meg a forgatásokat, és milyen volt megismerni új társát, Rolit, aki igazi energiabombaként robbant be a stáb életébe.

Ördög Nóra őszintén vallott Szépréthy Rolanddal való kapcsolatáról

Roli egy tornádó, vitt magával minden szempontból. Szórakoztatott ez a fajta váratlansága. Nem titkolom, hogy jól elfáradtam a forgatási napok végére

– vallotta be Nóra, aki szerint sokszor kemény pillanatokkal kellett szembenéznie.

Ördög Nóra nem hagyta szó nélkül a támadásokat

A műsorvezető számára nemcsak a hosszú munkanapok jelentettek kihívást. Az első adás után botrány tört ki: egy kiesett versenyző, Selyem Jázmin a TikTokon üzent be neki, éles szavakkal támadva őt. Nóra azonban nem hátrált meg, és úgy döntött, személyesen hívja be a következő adásba, hogy tisztázzák a konfliktust.

Ez az előzetes már most garantálja a feszült pillanatokat és a drámát, amely mindig is a Megasztár egyik legnagyobb vonzereje volt. A közönség biztos lehet benne: szombaton este nem mindennapi fordulatoknak lesz tanúja.

