Ennél tüzesebb képet ma nem látsz: Ördög Nóra vadító fotóval hódít

Ördög Nóra ismét megörvendeztette rajongóit: ezúttal tengerparti hangulatú képeket tett közzé közösségi oldalán, amelyek szinte visszahozzák a nyár forróságát. A népszerű műsorvezető mosolygós és természetes fotókkal idézte fel a legszebb pillanatokat, amelyek nemcsak őt, hanem családját is megmutatják – írja a Bors.

Ördög Nóra természetes szépsége ismét lenyűgözte rajongóit

Fotó: Csudai Sándor - Origo

Ördög Nóra bomba formában nyaralt

A csinos műsorvezető nem először nyűgözi le követőit stílusos, mégis közvetlen fotóival. Ezúttal a tengerparti hangulatot és a nyár színeit idézte meg, miközben sugárzó jókedvvel és magabiztosan állt a kamera elé. A rajongók nagy örömére Nóra gyermekei, Mici és Vencel is feltűntek a képeken. A fotókon jól látható, mennyit nőttek a gyerekek, akik egyre inkább kamaszkorba lépnek, ezzel újabb bájt adva a családi albumnak.

Ördög Nóra és férje, Nánási Pál rendszeresen osztanak meg közös élményeket, amelyek a YouTube-on is nyomon követhetők a Nánásiék epizódjaiban. A mostani fotósorozat is ezt a bensőséges, családias hangulatot erősíti, amiért követőik annyira szeretik őket.

Korábban Ördög Nóra új partneréről számoltunk be. Részletek az Origo oldalán találhatók.