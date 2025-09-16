Palvin Barbi újra ragyog, dögös ruhában villantott

Palvin Barbi nemrég elárulta, hogy endometriózissal küzdött, amely erős fájdalmakkal, kimerültséggel és rendszertelen vérzéssel járt. Egy specialistánál derült fény a betegségére, és végül műtétre is szüksége volt, amit több hónap pihenés követett. Palvin Barbi azóta új erőre kapott, és rajongóit is arra biztatja, forduljanak időben orvoshoz hasonló tünetek esetén – írja a Bors.

Palvin Barbi a 82. Velencei Nemzetközi Filmfesziválon.

Fotó: TIZIANA FABI / AFP

Újra ragyog Palvin Barbi

A modell szeptemberben a Velencei Filmfesztiválon jelent meg, ahol elegáns stílusával magára vonta a figyelmet. Nem sokkal később férjével, Dylan Sprouse-szal együtt a US Openen is feltűnt. Palvin Barbara és Dylan Sprouse idén nyáron már a második házassági évfordulójukat ünnepelték, 2023 nyarán mondták ki a boldogító igent az albertirsai templomban. A Harlekin Birtokon tartott esküvőt eredetileg meghitt eseménynek tervezték, ám végül 115 vendég ünnepelt együtt a fiatalokkal.

Barbi a US Openen egy babakék, pöttyös miniruhát viselt, amely mozgás közben kissé szétnyílt, így a rajongók olvadozhattak.

A közönség és a rajongók lelkesedéssel fogadták megjelenését, és a fotók gyorsan bejárták a közösségi médiát. Jessica Alba is reagált az egyik képére, tüzes emojikkal jelezve elismerését. Palvin Barbara így ismét bebizonyította, hogy egészségi küzdelmei után is képes elvarázsolni mindenkit.