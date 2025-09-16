Hírlevél

Oroszország nem kegyelmez: kemény üzenetet küldött a lengyel dróntámadás kapcsán

Palvin Barbara

Palvin Barbi újra ragyog, dögös ruhában villantott

A gyönyörű magyar modell nemrégiben még egészségügyi nehézségeiről beszélt, ám mostanra teljesen felépült. Palvin Barbi ismét ragyog, és vonzereje erősebb, mint valaha.
Palvin Barbaravillantásdögösmodellműtét

Palvin Barbi nemrég elárulta, hogy endometriózissal küzdött, amely erős fájdalmakkal, kimerültséggel és rendszertelen vérzéssel járt. Egy specialistánál derült fény a betegségére, és végül műtétre is szüksége volt, amit több hónap pihenés követett. Palvin Barbi azóta új erőre kapott, és rajongóit is arra biztatja, forduljanak időben orvoshoz hasonló tünetek esetén írja a Bors.

Palvin Barbi
Palvin Barbi a 82. Velencei Nemzetközi Filmfesziválon.
Fotó: TIZIANA FABI / AFP

Újra ragyog Palvin Barbi

A modell szeptemberben a Velencei Filmfesztiválon jelent meg, ahol elegáns stílusával magára vonta a figyelmet. Nem sokkal később férjével, Dylan Sprouse-szal együtt a US Openen is feltűnt. Palvin Barbara és Dylan Sprouse idén nyáron már a második házassági évfordulójukat ünnepelték, 2023 nyarán mondták ki a boldogító igent az albertirsai templomban. A Harlekin Birtokon tartott esküvőt eredetileg meghitt eseménynek tervezték, ám végül 115 vendég ünnepelt együtt a fiatalokkal.

Barbi a US Openen egy babakék, pöttyös miniruhát viselt, amely mozgás közben kissé szétnyílt, így a rajongók olvadozhattak. 

A közönség és a rajongók lelkesedéssel fogadták megjelenését, és a fotók gyorsan bejárták a közösségi médiát. Jessica Alba is reagált az egyik képére, tüzes emojikkal jelezve elismerését. Palvin Barbara így ismét bebizonyította, hogy egészségi küzdelmei után is képes elvarázsolni mindenkit.

 

