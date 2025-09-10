Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Megszólalt Oroszország a lengyel légtért megsértő drónok kapcsán

kapcsolat

„Feszültség volt köztünk” – Puskás-Dallos Peti őszintén vallott: majdnem véget ért

10 perce
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Az énekes őszintén vallott arról, hogy a The Biebers zenekar jövője komoly veszélybe került. Puskás-Dallos Peti elárulta: volt egy pont, amikor úgy érezte, azonnali változtatás nélkül megszűnhetett volna a formáció.
Link másolása
Vágólapra másolva!
kapcsolatzenekarfrontember

A The Biebers frontembere, Puskás-Dallos Peti a Hazai Slágerben mondta el, hogy öccse távozása a zenekarból nemcsak a családi kapcsolatukat, hanem a csapat jövőjét is próbára tette. „Tíz évet zenéltünk együtt, de már érződött, hogy van egy feszültség köztünk a Biebers miatt. Amikor elveszted az alkotótársadat, nagyon nehéz folytatni” – vallotta be.

Puskás-Dallos Peti, Dallos Bogi
Puskás-Dallos Peti, Dallos Bogi 
Fotó: Instagram 

Puskás-Dallos Peti majdnem lezárta a zenekar történetét

A zenekar életében más személyi változások is történtek, amelyek végül új lendületet hoztak. „Volt egy pont, amikor két lehetőségem maradt: vagy megszűnik a zenekar, vagy valami nagy változás jön – írja a Bors cikke. Végül a változtatás mellett döntöttem. Az új tagokkal, új zeneszerző-társakkal friss energiát kaptunk, és úgy érzem, jó döntést hoztam” – tette hozzá Puskás-Dallos Peti.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!