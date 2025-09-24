Radics Gigi most sok férfi szívét törte össze

Radics Gigi nyara tele volt érzelmekkel. Az énekesnő elárulta, hogy szerelme, Mackó Miki mellett végre megtalálta a harmóniát, és bízik benne, hogy kapcsolatuk legalább olyan tartós lesz, mint szülei házassága – írja a Bors.

Radics Gigi

„ Most tényleg nagyon boldognak érzem magam, soha nem voltam ennyire nyugodt és békés a magánéletemben. Hálás vagyok, hogy így alakult, és remélem, hogy legalább olyan sokáig tart a szerelmünk, mint a szüleim kapcsolata, vagy akár tovább!” – mondta az énekesnő.

Radics Gigi kislánya, Bella is örömmel fogadta édesanyja új párját, ami az énekesnő számára a legnagyobb megnyugvást jelenti.

A nyár azonban nemcsak örömet hozott: egy váratlan betegség miatt az énekesnő elveszítette a hangját. A hangszálgyulladásból felgyógyulva már újult erővel készül a 101 Hang – Depeche Mode Special Tribute 2025 koncertre, ahol novemberben szólistaként lép színpadra.