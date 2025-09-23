Szívszorító bejelentést tett Radics Gigi – senki sem számított rá

Radics Gigi 2023 nyarán szakított kislánya édesapjával, Mikus Áronnal, de kapcsolatuk azóta is harmonikus maradt a közös gyermeknevelés miatt. Nem sokkal később azonban újra rátalált a boldogság: a ValMar producere, Mackó Miki lett a párja. Most pedig elérkezett első évfordulójuk, amit mindketten megható vallomással ünnepeltek.

Radics Gigi

Fotó: Ladóczki Balázs

Radics Gigi és Mackó Miki szerelme egy éve tart

„Ma egy éve, hogy megváltozott az életem, amikor Isten megmutatta, ki a másik felem. Boldog évfordulót, szerelmem! Még rengeteg ilyen boldog évet kívánok magunknak” – írta Gigi Instagram-történetében közös fotó kíséretében – írja a Bors cikke, ahol a fotót is megtekinthetik.

Mackó Miki sem maradt adós a szívmelengető sorokkal: „Ma van egy éve, hogy egymásba szerettünk, és azóta minden napom egyre boldogabb. Az első pillanattól kezdve tudtam, hogy Te vagy az, akivel le akarom élni az egész életemet!” – vallotta be a producer.