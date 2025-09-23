Hírlevél

Szívszorító bejelentést tett Radics Gigi – senki sem számított rá

Az aranytorkú énekesnő megható üzenetet osztott meg szerelmével kapcsolatban. Radics Gigi számára az elmúlt egy év igazi csoda volt, hiszen megtalálta élete párját.
Radics Gigi 2023 nyarán szakított kislánya édesapjával, Mikus Áronnal, de kapcsolatuk azóta is harmonikus maradt a közös gyermeknevelés miatt. Nem sokkal később azonban újra rátalált a boldogság: a ValMar producere, Mackó Miki lett a párja. Most pedig elérkezett első évfordulójuk, amit mindketten megható vallomással ünnepeltek.

Radics Gigi
Radics Gigi
Fotó: Ladóczki Balázs

Radics Gigi és Mackó Miki szerelme egy éve tart

„Ma egy éve, hogy megváltozott az életem, amikor Isten megmutatta, ki a másik felem. Boldog évfordulót, szerelmem! Még rengeteg ilyen boldog évet kívánok magunknak” – írta Gigi Instagram-történetében közös fotó kíséretében – írja a Bors cikke, ahol a fotót is megtekinthetik.

Mackó Miki sem maradt adós a szívmelengető sorokkal: „Ma van egy éve, hogy egymásba szerettünk, és azóta minden napom egyre boldogabb. Az első pillanattól kezdve tudtam, hogy Te vagy az, akivel le akarom élni az egész életemet!” – vallotta be a producer.

 

