Tényleg vége? Lassan számon se lehet tartani L. L. Junior szakításait

„Most már tudom, mi az, amire nincs szükségem” – írta a rapper a posztban, utalva arra, hogy egy számára káros vagy félreértésekkel teli időszakot zárt le.

LL. Junior, a népszerű rapper az Instagramon tett közzé sejtelmes bejegyzést

Fotó: Huszár Márk

Bár Frey Timit név szerint nem említette, a közösségi média követői és a sajtó azonnal összekötötték a bejegyzést a fiatal influenszerrel, akivel LL. Junior kapcsolata eddig is gyakori szakításokkal és kibékülésekkel zajlott.

Az énekes többek között arról írt a közösséi oldalán, hogy minden tapasztalatért hálás, még azokért is, amelyek fájdalmat hoztak, hiszen ezek segítenek fejlődni és továbblépni – olvasható a Bors cikkében.

A rapper dalt is írt a kapcsolatukról

A múltban már többször felröppentek pletykák a pár viszonyáról – többek között megcsalásról is szó esett, amit Timi határozottan cáfolt. LL. Junior pedig egy időben még egy saját dalt is szentelt a kapcsolatuknak, amelyben fájdalmas sorokon keresztül beszélt csalódottságáról. Egyelőre sem Junior, sem Frey Timi nem nyilatkozott hivatalosan a szakításról, így nem tudni, hogy ezúttal végleg véget ért-e a kapcsolatuk, vagy újra visszatalálnak egymáshoz – ahogyan már többször a múltban.