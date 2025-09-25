Hírlevél

Kőgazdag Fiatalok

Gólyahír: anya lett az ismert reality-sztár

Tuvic Aleksandra, a Kőgazdag Fiatalok című valóságműsor ismert szereplője, szeptember 16-án életet adott első gyermekének, aki a Gelencsér Mattheo Noah nevet kapta. A reality-sztár most jelentette be a gólyahírt a közösségi oldalán.
A várandósság során a Kőgazdag fiatalok reality-sztárja rendszeresen dokumentálta terhességét, megosztva gömbölyödő pocakját és boldogságát a közösségi médiában.

Tuvic Aleksandra, reality-sztár
Az ismert reality-sztár, Tuvic Aleksandra anya lett
Fotó: Instagram

Tuvic Aleksandra a terhesség utolsó szakaszában a kórházi táskáját is bepakolta, és a szülésre való felkészülésről is beszámolt követőinek. 

Boldogan ünnepel a reality-sztár

A kisfiú – aki a Gelencsér Mattheo Noah nevet kapta – születése után Tuvic Aleksandra és családja boldogan ünneplik az új élet kezdetét – írja a Bors. A rajongók és követők is örömmel fogadták a hírt, és sokan gratuláltak az édesanyának és családjának a gyermekhez. A közösségi médiában megosztott bejegyzéseiben Aleksandra köszönetet mondott a támogató üzenetekért és gratulációkért.

 

Tuvic Aleksandra bejegyzését ide kattintva tudják megtekinteni.

 

