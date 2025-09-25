Gólyahír: anya lett az ismert reality-sztár

A várandósság során a Kőgazdag fiatalok reality-sztárja rendszeresen dokumentálta terhességét, megosztva gömbölyödő pocakját és boldogságát a közösségi médiában.

Az ismert reality-sztár, Tuvic Aleksandra anya lett

Fotó: Instagram

Tuvic Aleksandra a terhesség utolsó szakaszában a kórházi táskáját is bepakolta, és a szülésre való felkészülésről is beszámolt követőinek.

Boldogan ünnepel a reality-sztár

A kisfiú – aki a Gelencsér Mattheo Noah nevet kapta – születése után Tuvic Aleksandra és családja boldogan ünneplik az új élet kezdetét – írja a Bors. A rajongók és követők is örömmel fogadták a hírt, és sokan gratuláltak az édesanyának és családjának a gyermekhez. A közösségi médiában megosztott bejegyzéseiben Aleksandra köszönetet mondott a támogató üzenetekért és gratulációkért.

Tuvic Aleksandra bejegyzését ide kattintva tudják megtekinteni.