Reviczky Gábor őszintén vallott súlyos betegségeiről

Reviczky Gábor szívműtétje után sem lassított, a 76 éves Kossuth-díjas színművész idén a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja lett. Meghatottan vett részt a Nagymező utcai láblenyomat-avató ünnepségen, ahol arról is beszélt, hogy családja sajnos nem lehetett jelen a nagy napon - írja a Bors.

Reviczky Gábor, aki több súlyos betegség után most újabb szívműtét előtt áll, szintén komoly megpróbáltatások elé néz.

Fotó: Nagy Gábor

A színművész elmondta, mennyire sajnálja, hogy pályája során sokszor nem tudott mesét olvasni gyermekeinek és unokáinak, mert esténként a színpadon játszott.

Reviczky Gábor betegségeire fittyet hány

A művész 25 éve alakítja Molière A képzelt beteg című darabjának főszerepét a Pesti Színházban. Sorsszerűnek tartja, hogy ő maga sem „képzelt beteg”, hanem valóságos nehézségeken ment át:

négy különböző rákbetegséggel és szívműtéttel is megküzdött.

Elmondása szerint ma is jól érzi magát, bár néha szédül, de szerencsére vezetés közben nem. Pozitív életszemlélete és kitartása szerinte sokat segített a gyógyulásban.

Új szerepekkel tér vissza a színpadra

Reviczky Gábor karrierje során 1480-szor játszotta Balut A dzsungel könyvében, de nem áll meg: jelenleg a Magyar Színházban a Valahol Európában című musicalben Simont alakítja, hamarosan pedig az Indul a bakterház új feldolgozásában láthatjuk Koncz bácsi szerepében.

A televízió képernyőjén is tovább követhetik a nézők: decemberig forgatják A mi kis falunk új részeit. Emellett egy megható filmszerep is vár rá Pozsgay Zsolt rendezésében, a Maradj velem című alkotásban, amely azonban egyelőre finanszírozásra vár.

Korábban írtunk arról hogy pacemakerel éli a minden napjait.