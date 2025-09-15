Hírlevél

Leslie Mandoki

Robbie Williams majdnem a Mandoki Soulmatesben énekelt – ezért nem valósult meg

Leslie Mandoki egy őszinte történetet idézett fel Robbie Williams pályafutásának kezdeti időszakából. A zenész szerint Robbie Williams egy igazi nagy művész, akivel annak idején sajnos nem jött létre az együttműködés.
Leslie Mandoki mostani nyilatkozatában elárulta, hogy a ’90-es évek közepén kis híján közös albumon dolgozhatott volna Robbie Williamsszel. 1995-ben, miután az énekes kilépett a Take Thatből, nehéz időszakot élt át: alkohol, drogok és lelki válság kísérte mindennapjait. Karrierje bizonytalannak tűnt, és első szólólemeze sem robbant akkorát, mint várták - írja a Bors.

Leslie Mandoki felidézte, hogyan maradt el a közös munka Robbie Williamsszel, akit ma már a világ egyik legnagyobb művészeként tisztel
Fotó: Mandoki

Az elszalasztott együttműködés Robbie Williamsszel

Ebben a periódusban kereste meg a kiadó Leslie Mandokit az ötlettel: Robbie vendégként szerepelhetne a következő Mandoki Soulmates-albumon, olyan legendák mellett, mint Jack Bruce, Ian Anderson vagy Al Di Meola. A lehetőség azonban hamar szertefoszlott, amikor Jack Bruce elutasította az ötletet, mondván, nem illik egy „boyband-sztár” a ’70-es évek rockikonjai mellé.

Mandoki utólag bevallotta: szívesen adott volna esélyt Robbie Williamsnek, de a döntést akkor nem tudta megváltoztatni. A történetben van irónia, hiszen nem sokkal később Williams világsztárrá vált az Angels című slágerrel, és azóta is a popzene egyik legnagyobb előadójának számít.

Leslie Mandoki ma már mosolyogva emlékszik vissza erre az epizódra, és bár sajnálja, hogy nem dolgoztak együtt, büszke rá, hogy Robbie bebizonyította tehetségét, és kiegyensúlyozott, sikeres művésszé vált.

Korábban már írtunk róla, hogy Leslie Mandoki és világsztárokból álló formációja, a Mandoki Soulmates aranylemezt ünnepelt Budapesten, majd Németországban is reflektorfénybe került a nemzetközi sajtó előtt.

 

