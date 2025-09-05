Nem minden fenékig tejfel: Rubint Réka kitálalt a házasságáról

Magyarország egyik legismertebb sztárpárja, Rubint Réka és Schobert Norbi, 23 éve fogadott örök hűséget egymásnak. A Bors információi szerint a közös évek alatt rengeteg boldogságot, de komoly megpróbáltatásokat is megéltek, amelyek azonban csak erősebbé tették a kapcsolatukat.

Rubint Réka és Schobert Norbi 23 éve házasok

Fotó: Schobert Norbert Facebook

Megható üzenetet tett közzé Rubint Réka

Rubint Réka a házassági évfordulójuk alkalmából különleges fotókat osztott meg közösségi oldalán, valamint egy hosszú üzenetet is írt férjének. Bejegyzésében így fogalmazott:



"Hogy milyen hosszú az utunk és mi vár minket a végén nem tudom, de abban biztos vagyok, hogy amin eddig együtt keresztülmentünk az 10 párkapcsolatnak is sok lenne."

Réka visszaemlékezett arra is, hogy 23 évvel ezelőtt tele tervekkel vágtak bele a közös életbe. Bár útjuk sokszor volt veszélyekkel teli, mindig kéz a kézben haladtak előre.

A poszt meghatotta követőit, akik tömegesen gratuláltak a sztárpárnak. Rubint Réka sorai arról tanúskodnak, hogy a szeretet, a kitartás és a közös tanulás tette lehetővé, hogy ennyi év után is boldogan ünnepelhessék házassági évfordulójukat.