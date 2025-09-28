Hírlevél

Rendkívüli

Így bukkantak rá Kaszás Nikolett holttestére a Pilisben

Rubint Rella

Forróbb, mint valaha: Rubint Rella cowgirlként mutatta meg tökéletes alakját

Rella ismét megmutatta, hogy miért tartozik a legnagyobb hatású magyar influenszerek közé. A diadalmas posztban, amely pillanatok alatt több száz lájkot gyűjtött, egy hófehér miniruhában és cowboy kalappal pózolva nyűgözte le követőit. A fotó az Etele Plazában, egy Maybelline-eseményen készült, ahol Rubint Rella egyszerre sugárzott dögös eleganciát és játékos vagányságot.
Rubint RellacowgirlInstagramNovothny Soma

A fehér ruha minden részletében kiemelte Rubint Rella alakját, a cowboy kalap pedig igazi vadnyugati hangulatot varázsolt a budapesti plázába. A rajongók nem késtek a reakciókkal: bókok és szívecskék százai lepték el a hozzászólásokat. 

Rubint Rella
Rubint Rella ismét elbűvölte követőit
Fotó: Mediaworks archív

Egy kommentelő röviden így foglalta össze az érzést: 

Csinos és szép!

A képek és a közvetlen hangulat hamar bizonyították, hogy Rubint Rella továbbra is megállíthatatlanul uralja a közösségi médiát.

Rubint Rella exférje, Novothny Soma más úton varázsolja el a közönséget

Miközben Rubint Rella a reflektorfényben ragyog, korábbi párja, Novothny Soma más oldalát mutatta meg nemrég. A focista ugyanis szívhez szóló gesztussal segített egy hátrányos helyzetű kisvárdai családnak. Nemcsak adományokat adott, hanem felejthetetlen élményekkel is gazdagította a gyermekeket - írja a BORS.

Én szeretek segíteni másokon, mondjuk úgy, hogy érzékeny lelkületű vagyok, éppen ezért elkapott az a bizonyos érzés, hogy ha tudok, akkor még többet segítsek

– vallotta be a sportoló.

Így míg Rubint Rella cowgirlként hódítja meg a szíveket az Instagramon, addig Novothny Soma a hétköznapi hősiesség példáját mutatja meg rajongóinak.

 

