Forróbb, mint valaha: Rubint Rella cowgirlként mutatta meg tökéletes alakját

A fehér ruha minden részletében kiemelte Rubint Rella alakját, a cowboy kalap pedig igazi vadnyugati hangulatot varázsolt a budapesti plázába. A rajongók nem késtek a reakciókkal: bókok és szívecskék százai lepték el a hozzászólásokat.

Rubint Rella ismét elbűvölte követőit

Egy kommentelő röviden így foglalta össze az érzést:

Csinos és szép!

A képek és a közvetlen hangulat hamar bizonyították, hogy Rubint Rella továbbra is megállíthatatlanul uralja a közösségi médiát.

Rubint Rella exférje, Novothny Soma más úton varázsolja el a közönséget

Miközben Rubint Rella a reflektorfényben ragyog, korábbi párja, Novothny Soma más oldalát mutatta meg nemrég. A focista ugyanis szívhez szóló gesztussal segített egy hátrányos helyzetű kisvárdai családnak. Nemcsak adományokat adott, hanem felejthetetlen élményekkel is gazdagította a gyermekeket - írja a BORS.

Én szeretek segíteni másokon, mondjuk úgy, hogy érzékeny lelkületű vagyok, éppen ezért elkapott az a bizonyos érzés, hogy ha tudok, akkor még többet segítsek

– vallotta be a sportoló.

Így míg Rubint Rella cowgirlként hódítja meg a szíveket az Instagramon, addig Novothny Soma a hétköznapi hősiesség példáját mutatja meg rajongóinak.