Kikerült az internetre Rubint Rella tükörszelfije – alig takarja valami a testét

Az utóbbi időben Rubint Rella egyre aktívabb az Instagramon, ahol edzésvideókat, életmód-tippeket és személyes pillanatokat is megoszt a rajongóival. Most azonban egy szexi, fehér sportmelltartós és alsós tükörszelfit tett közzé, ami minden eddiginél nagyobb figyelmet kapott. A fotó alá özönlöttek a dicsérő kommentek: „Csodálatosan nézel ki!” – írta az egyik rajongó.

Rubint Rella egy szexi reggeli tükörszelfivel lepte meg rajongóit.

Fotó: Instagram

A képhez mindössze egy rövid szót írt: „Morning”, de ennél több nem is kellett. A fotó egyszerre sugárzik erőt, magabiztosságot és laza természetességet – írja a Bors.

Rubint Rella új korszakot kezdett

Sokan úgy vélik, Rubint Rella a szakítása után újra kezdi megtalálni önmagát, és ezt bátran mutatja meg a nyilvánosságnak is. A szexi fotó egyértelmű üzenet: a tudatos életmód és a kitartás eredménye látványosan megmutatkozik rajta. A rajongók imádják, hogy őszinte, közvetlen, és képes feldobni a napjukat egyetlen képpel is.