Rendkívüli

Megdöbbentő helyre utazott Zelenszkij, bármi megtörténhet

Sári Évi

Sári Évi fürdőruhás fotójától eláll a szavad – a rajongói megőrültek

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
A nyár még nem ért véget. Sári Évi bikiniben pózol a medence partján, ibizai vakációjáról pedig forró fotókat osztott meg rajongóival.
Sűrű évet tudhat maga mögött Sári Évi, az énekesnő, színésznő és televíziós műsorvezető, ezért most megengedte magának a hosszabb pihenést. A Jóban Rosszban sztárja egy egzotikus nyaralásról jelentkezett be, ahol italát szürcsölve élvezte a napsütést a pálmafák alatt.

Sári Évi bikiniben élvezi az ibizai napsütést a medence partján
Sári Évi a nyári pihenés pillanatait élvezi egy mediterrán hangulatú nyaralóhelyen Fotó: Szabolcs László

Sári Évi bikinis fotója felrobbantotta az Instagramot

A gyönyörű, kék vizű medencénél és a napágyon készült fotókon jól látszik, hogy Sári Évi rózsaszín, párducmintás bikiniben élvezi a pihenést, miközben a mediterrán szellő finoman összeborzolta a haját. A képet a Bors oldalán tekinthetik meg a rajongók. 

A nyaralóhely különlegességeként párducmintás úszógumit és törölközőt is biztosítottak a vendégek számára, amelyekkel Évi megjelenése tökéletes összhangban volt.

A 48 éves sztár mosolygós, felszabadult képei gyorsan elárasztották az Instagram kommentmezőit: rajongói szerint egyszerűen megőrjítően szexi formában van.

„Nemrég a Nagy Duettben mondott valami olyat, amitől mindenki ledöbbent – kattintson és olvassa el!”

 

