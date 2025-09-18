Sári Évi fürdőruhás fotójától eláll a szavad – a rajongói megőrültek

Sűrű évet tudhat maga mögött Sári Évi, az énekesnő, színésznő és televíziós műsorvezető, ezért most megengedte magának a hosszabb pihenést. A Jóban Rosszban sztárja egy egzotikus nyaralásról jelentkezett be, ahol italát szürcsölve élvezte a napsütést a pálmafák alatt.

Sári Évi a nyári pihenés pillanatait élvezi egy mediterrán hangulatú nyaralóhelyen Fotó: Szabolcs László

Sári Évi bikinis fotója felrobbantotta az Instagramot

A gyönyörű, kék vizű medencénél és a napágyon készült fotókon jól látszik, hogy Sári Évi rózsaszín, párducmintás bikiniben élvezi a pihenést, miközben a mediterrán szellő finoman összeborzolta a haját. A képet a Bors oldalán tekinthetik meg a rajongók.

A nyaralóhely különlegességeként párducmintás úszógumit és törölközőt is biztosítottak a vendégek számára, amelyekkel Évi megjelenése tökéletes összhangban volt.

A 48 éves sztár mosolygós, felszabadult képei gyorsan elárasztották az Instagram kommentmezőit: rajongói szerint egyszerűen megőrjítően szexi formában van.

