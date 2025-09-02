Ma lenne 55 éves Schmuck Andor, így néz ki most a sírja

A mindig mosolygós és romantikus Schmuck Andor szeptember 2-án ünnepelné 55. születésnapját. A politikus halála óta sokan keresik fel a sírt, amelyről most új fotó készült, megmutatva a jelenlegi állapotát.

Schmuck Andor halálát rejtély övezi

Schmuck Andor halála óta így néz ki a sírja

Schmuck Andor szeptember 2-án lenne 55 éves. A politikus halála megrázta az egész országot, hiszen korábbi nyilatkozatai alapján még rengeteg terve volt. Július 14-én találták holtan a Tisztelet Társasága V. kerületi irodája fölötti lakrészben. A rendőrség órákig helyszínelt, több furcsa tárgyat is lefoglaltak, köztük egy üveg kólát. Bár az idegenkezűséget kizárták, a vizsgálat még ma is tart.

Augusztus 15-én kísérték utolsó útjára a Fiumei úti sírkertben.

A búcsúztatón barátja, Nyári Károly a My Way-t játszotta zongorán, Mága Zoltán pedig hegedűszóval emlékezett rá. A gyásztól megtört Fodor Zsóka váratlan pillanatban rohant ki a ravatalozóból.

Schmuck Andor már évekkel ezelőtt tudta, melyik sírban fog nyugodni, hiszen a neve korán felkerült a sírkőre. Egykori barátjának, Pánczél Zoltánnak ígérte meg, hogy közös nyughelyük lesz, és haláláig rendszeresen látogatta is a ravatalozó mögötti sírt.

A Bors születésnapja előtt ellátogatott a Fiumei úti sírkertbe, hogy fotót készítsen a politikus sírjáról. A temetés után a virághalmot már letakarították, és eltűnt az a két üveg kóla is, amelyet egy rejtélyes ismeretlen helyezett el a nyughelyen.

