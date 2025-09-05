Ma lenne 34 éves Siklósi Örs, az AWS leukémiában elhunyt énekese

Az AWS zenekar 2018-ban robbant be igazán a köztudatba, amikor a Viszlát nyár című dallal megnyerték A Dalt, és képviselték Magyarországot az Eurovíziós Dalfesztiválon. A csapat energiája és Siklósi Örs karizmatikus színpadi jelenléte hamar rajongók tömegeit vonzotta.

Emlékezünk: Ma lenne 34 éves Siklósi Örs

Fotó: YouTube

Bár a betegség 2021 februárjában elragadta őt, hiánya pótolhatatlan űrt hagyott maga után. Családja és barátai azonban mindent megtesznek, hogy méltó módon őrizzék a nevét. Létrejött a Siklósi Örs Emlékalapítvány, évente különleges eseményekkel készülnek a születésnapjára, és már több emléket is közösen mutattak be: verseskötetet, emlékkoncertet, most pedig szólóalbumát.

„Rettentő büszke vagyok” – vallotta Siklósi Örs testvére

A Magyar Zene Házában nemrég mutatták be a fiatalon elhunyt énekes szólóalbumát, ahol barátai élőben is előadtak néhány dalt. Siklósi Máté, az alapítvány vezetője, könnyek között mesélt testvéréről:

Rettentő büszke vagyok a testvéremre, és nagyon-nagyon szeretem. Amikor Örsre gondolok, elégedettség és boldogság tölt el, örülök, hogy közel 30 évet együtt tölthettünk.

A család minden évben különleges formában emlékezik meg Örsről – tavaly például egy verseskötet, idén pedig az album bemutatója készült el.

