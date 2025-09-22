Hírlevél

Mindenki erről beszél: Ádám Sofi vallomása letaglózta a rajongókat

A fiatal énekesnő több betegségről is nyíltan vallott követőinek. Az Ázsia Expressz egyik idei szereplője, Ádám Sofi elmondta, hogy régóta küzd bőrproblémákkal, allergiával és hormonális gondokkal, ám igyekszik pozitívan tekinteni a jövőbe.
Ádám Sofi és párja, Németh Vini az Ázsia Expressz idei évadának első kieső párosaként kerültek a figyelem középpontjába. A forgatás után kapcsolatuk véget ért, de az énekesnő szerint nem a műsor miatt, hanem életvitelük különbözősége miatt váltak szét. A szakítás feldolgozása után azonban Sofinak újabb nehézségekkel kellett szembenéznie - írja a Bors.

Ádám Sofi
Ádám Sofi elárulta, hogy évek óta ekcéma és allergia nehezíti a mindennapjait
Fotó: Instagram/sofi_official_page

Évek óta tartó betegségek nehezítik Sofi mindennapjait

A fiatal énekesnő elárulta, hogy 12 éves kora óta atópiás dermatitisz, vagyis krónikus ekcéma keseríti meg az életét. Állapota főként a téli időszakban és alkoholfogyasztás mellett romlik, ezért születésnapja után úgy döntött, lemond az alkoholról. Egy allergiavizsgálat pedig azt mutatta ki, hogy a saját macskáira is érzékeny, ami tovább nehezítette a helyzetét.

Nemrégiben újabb egészségügyi gondokra derült fény: hormonháztartása felborult, a petefészke gyulladásban van. Bár gyógyszeres kezelést kapott, az első készítmények erős mellékhatásokat okoztak, ezért váltania kellett. Sofi ennek ellenére próbálja megőrizni optimizmusát, és hangsúlyozta, hogy a betegségek ellenére nem adja fel a reményt.

Korábban arról számoltunk be, hogy az Ázsia Expressz sztárjai nem bírják szex nélkül. Részletek az Origo oldalán olvashatók.

