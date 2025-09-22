Hírlevél

motor

Nagyon bevállalós ez a Stana Alexandra! Fotójától a lélegzet is eláll!

A Dancing with the Stars gyönyörű táncosnője különös élményt szerzett magának. Stana Alexandra felpattant egy csúcsmotorra, így érezhette, mekkora erő van benne.
motorStana AlexandaInstagram

A Bors cikke szerint motort nem indították be, hanem kitámasztották, de Stana Alexandra így is tudta bőgetni.

Stana Alexandra – Fotó: Instagram.
Stana Alexandra – Fotó: Instagram

Stana Alexandra nem lesz profi motoros  

A táncosnő a mutatvány után büszkén posztolt az Instagrammon. 

🩶Oké, hát profi motoros sportba nem kezdek bele, valaki azt mondta, apukám büszke lenne Rám, amiért egy keréken bőgettem a gázt.😂🩶

– írta a poszthoz Stana Alexandra, aki különböző járműcsodákat is megtekinthetett testközelből, a kommentelők pedig teljesen odavoltak a élménysorozatról készült képeiért, amiken természetesen csodálatosan nézett ki:

Májusban arról írt az Origo, hogy Stana Alexandra kétségbeesetten kért segítséget

 

