Nagyon bevállalós ez a Stana Alexandra! Fotójától a lélegzet is eláll!

A Bors cikke szerint motort nem indították be, hanem kitámasztották, de Stana Alexandra így is tudta bőgetni.

Stana Alexandra – Fotó: Instagram

Stana Alexandra nem lesz profi motoros

A táncosnő a mutatvány után büszkén posztolt az Instagrammon.

🩶Oké, hát profi motoros sportba nem kezdek bele, valaki azt mondta, apukám büszke lenne Rám, amiért egy keréken bőgettem a gázt.😂🩶 – írta a poszthoz Stana Alexandra, aki különböző járműcsodákat is megtekinthetett testközelből, a kommentelők pedig teljesen odavoltak a élménysorozatról készült képeiért, amiken természetesen csodálatosan nézett ki:

