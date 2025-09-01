Suzy negyvenéves lett és elárulta a nagy titkot

A népszerűn énekesnő, Suzy 40 éves lett, és a kerek évforduló kapcsán őszintén vallott arról, hogyan érzi magát, és mit jelent számára az ünneplés.

Fotó: facebook.com/zsuzsanna.kiralyvari

Suzy szerint a 40 az új 30

Királyvári Zsuzsanna, vagy ahogy mindenki ismeri, Suzy, augusztusban ünnepelte negyvenedik születésnapját. A sztár nem titkolja, számára ez az évforduló különleges mérföldkő volt, de korántsem okozott számára rossz érzést. Az énekesnő ugyanis remekül érzi magát a bőrében, és úgy látja, mindig van lehetőség a jobbra, a többre.

„A 40 az új 30” – vallja Suzy, aki szerint nincs ok a panaszkodásra, hiszen nemcsak a színpadon, hanem a mindennapokban is tele van energiával. A sztár születésnapja jó alkalom volt arra, hogy számot vessen az eddig elért céljaival, de elmondása szerint nem elégedetlenkedik, sokkal inkább hálás azért, amit eddig felépített.

Suzy dalai régóta a jókedvről és a buliról szólnak, és az ünneplés az ő életében is központi szerepet kap. Most sem volt ez másképp, amikor 40 éves lett, hiszen ez az esemény nemcsak egy újabb évfordulót, hanem egy új fejezet kezdetét is jelentette. Az énekesnő úgy érzi, hogy minden alkalommal van ok az ünneplésre, főleg, ha olyan kerek számról van szó, mint most.

