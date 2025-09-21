Nem mindennapi részleteket árult el Sydney van den Bosch a babavárásról

A TV2 műsorvezetője, Sydney van den Bosch élete egyik legboldogabb időszakát éli: első gyermekét várja. A követők az Instagramon is figyelemmel kísérhették, hogyan telnek mindennapjai, amelyeket egyszerre jellemez a várandósság öröme és egy nagyszabású házfelújítás kihívásai – írja a Bors.

Sydney van den Bosch szerint a kismamáknak ösztöneikre kell hallgatniuk

Fotó: Sydney van den Bosch / Bors

Sydney van den Bosch különleges időszaka

Sydney szerint az anyaságra való készülődésben az ösztönök jelentik a legbiztosabb kapaszkodót. Bár sok tanácsot kapott, ő csak a számára legfontosabb személyek – édesanyja és nagymamája – szavára hallgat.

„Nem mások véleménye a mérvadó számomra. Inkább saját érzéseimre figyelek, és csak 1–2 olyan embert engedek közel, akinek az észrevétele valóban építő” – hangsúlyozta.

Üzenete a kismamáknak

Sydney van den Bosch azt tanácsolja minden kismamának, hogy hallgassanak önmagukra, merjenek bízni az ösztöneikben, és jelöljenek ki maguk körül néhány olyan személyt, akinek a véleménye valóban fontos.

„Ez az időszak gyorsan elrepül, ezért minden pillanatát érdemes megélni. Nekem a hit, a kitartás és a belső erő felfedezése segített abban, hogy felkészüljek az anyaságra” – mondta a leendő édesanya.

