Szabó Franciska vadító motoros fotókkal robbantotta fel a netet

Szabó Franciska motoros szettben mutatta meg extrém oldalát az Instagramon. A sportoló fekete ruházatban, motor és sisak társaságában pózolt egy városi háttér előtt, képei pedig egyszerre sugároznak erőt, szabadságot és nőiességet - írja a Bors

Szabó Franciska motoros szettben, sisakkal a kezében pózol – egyszerre vagány, nőies és erőt sugárzó megjelenéssel. Fotó: Bors/ Szabó Franciska

A felvételeken Szabó Franciska sportos alakja és magabiztos kiállása dominál, amit a fekete öltözet és a motoros stílus még inkább erősít. A kommentelők azonnal reagáltak: szívecskék, dicséretek és elismerő szavak lepték el a posztot. „Franciskának minden jól áll” – írta egy rajongó, míg más röviden így áradozott: „Csodálatos lány”.

Szabó Franciska nehéz múltjáról vallott – most újra önmaga lehet

Nem ez az első alkalom, hogy Szabó Franciska nagy visszhangot kelt: korábban bikinis videójával forrósította fel a hangulatot a tengerparton. Akkor is számtalan rajongói visszajelzést kapott, hiszen a napfény és a víz mellett pózolva különösen érzéki oldalát mutatta meg.

A nyári, könnyed pillanatok mögött azonban komoly életút rejlik: Szabó Franciska nyíltan beszélt arról, hogy egy bántalmazó kapcsolatból tudott kilépni, és mára magabiztosan, önmagát újra felépítve mutatja meg erejét. „Az elején egy sokkos állapotba kerülsz, nem akarod elhinni, hogy ez a valóság, mert összetöri azt az illúziót, amiben éltél” – vallotta be korábban a sportoló.

Korábban már írtunk arról, hogy az Exatlon Hungary bombázója, Szabó Franciska, egy óriási pofont kevert le Liszkai Márknak – természetesen a testépítő beleegyezésével, aki kíváncsi volt, mekkora erő lakozik az amazonban.