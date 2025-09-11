Exatlontól az OnlyFansig – Szabó Franciska merész videót osztott meg

A ringben könyörtelen, de a közösségi médiában szexi és magabiztos arcát mutatja. Szabó Franciska az Instagramon és az Only Fansen rendszeresen oszt meg pikáns tartalmakat, amelyekért a rajongói odavannak – írja a Bors.

Szabó Franciska nem csak az Only Fansen, a ringben is jól mutat

Fotó: Instagram/Szabó Franciska

Az Exatlon szereplője nagyon nehéz anyagi helyzetbe került egy korábbi kapcsolat miatt, 30 ezer dollár, vagyis mintegy 10 millió forintos mínuszba került. „Ezért is dolgozom kőkeményen, hogy ezt a pénzt visszahozzam. Ezért indítottam az OnlyFans-oldalamat is.

Úgy, hogy nem vállalok pornót, nem mutatok cicit és p.ncit, hanem fétis és domina tartalmakat teszek fel, így is havonta egymillió forintos bevételem van

– mondta korábban.

Szabadidejében dominálással is foglalkozik, ahol a kliensek szó szerint a kemény ütéseire vágynak. Fontos számára, hogy világossá tegye, nem escort, hanem erőfitogtató szerepben van jelen.

Nem vágyik már nagy cicikre

Korábban mellimplantátumot vállalt, hogy nőiesebb legyen a megjelenése. Egy meccsen azonban kiszakadt az implantátuma, ami akár az életébe is kerülhetett volna. A sokkoló élmény után úgy döntött, inkább vállalja a lapos mellkast, de egészséges marad. Legfrissebb bikinis videója pedig ismét felrobbantotta a netet, követői egyszerűen nem tudtak betelni vele.